Уголовное дело возбудили после смерти супругов и госпитализации ребенка в Ногинске

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, рабочий посёлок Обухово, улица Ленина, 24 Карта всех событий

По факту смерти в Ногинске супружеской пары и госпитализации девятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, всех троих с признаками отравления 22 января в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово, обнаружил родственник. Помочь супругам было слишком поздно, ребенка госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

— Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертью супружеской пары и госпитализацией 9-летнего ребенка в Ногинске, — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

До этого сообщалось, что по факту убийства семьи из трех человек в Омской области возбуждено уголовное дело.

Утром 22 января в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли три тела: 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и 10-летней девочки. У них были обнаружены ножевые ранения.

Расследование дела взяла на особый контроль прокуратура Омской области, на место выехал заместитель прокурора региона Андрей Хамошин. 14-летняя девочка и ее 6-летний брат также находились в доме в момент совершения преступления, однако спаслись, убежав к соседям.