Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» построили еще пять производственных корпусов

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Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, деревня Руднево Карта всех событий

В индустриальном парке «Руднево» завершено строительство пяти производственных корпусов первой очереди. В них будут размещены несколько высокотехнологичных производств. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Новый индустриальный парк «Руднево» на востоке Москвы станет крупнейшим в столице и одним из самых больших в России, — подчеркнул заммэра.

По его словам, накануне были введены в эксплуатацию первые два производственных корпуса общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, теперь же завершено строительство еще пяти корпусов. Их общая площадь составляет порядка 30 тысяч «квадратов».

Ефимов добавил, что работы по созданию объектов индустриального парка вышли на заключительный этап. Там будут размещены компании, занимающиеся медицинскими технологиями, микроэлектроникой, а также экологичными химическими производствами.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что территория комплекса «Руднево» превышает 38 гектаров. Сейчас на очереди — ввод в эксплуатацию еще девяти корпусов первой очереди и опытного производства с конструкторским бюро второй очереди этого парка.

При строительстве «Руднево» применяются современные российские высокоскоростные технологии. Элементы будущих зданий производят на заводе, привозят в комплекс и собирают, как конструктор. Подобная система дает возможность сократить сроки возведения объектов на 35-50 процентов, а также стоимость строительства — на 10-15 процентов.

«Руднево» войдет в состав московской особой экономической зоны «Технополис Москва». Его резиденты будут освобождены от земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них составит только два процента.

— Для сотрудников комплекса «Руднево» предусмотрены комфортные условия: там откроют общественные пространства, столовую и кафе, парковки для автомобилей, – отметил генеральный директор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.