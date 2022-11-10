Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Форум организаторов донорского движения состоится в Москве 17 ноября

Полина Долганова
Город
Форум организаторов донорского движения состоится в Москве 17 ноября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Форум организаторов донорского движения «Управление донорским движением: лидерство и коммуникации» состоится 17 ноября в Общественной палате РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

Форум является одной из главных в городе площадок для волонтеров донорского движения, которые смогут объединиться и обменяться опытом.

Мероприятие пройдет в онлайн и оффлайн форматах. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

В рамках мероприятия также состоится награждение участников марафона «Достучаться до сердец», в котором будут задействованы вузы Москвы, Службы крови и культурные учреждения города.

До этого сообщалось, что в Национальном регистре доноров костного мозга уже насчитывается почти 200 тысяч человек. Донорами костного мозга становится небольшое количество людей, они спасают онкобольных и людей с другими тяжелыми болезнями крови.

В свою очередь координатор проекта «Русфонд. Регистр» Анна Андрюшкина рассказала, кто может стать донором костного мозга. По ее словам, потенциальным донором может стать здоровый человек, вступивший в Национальный регистр доноров костного мозга, от 18 до 45 лет, который весит больше 50 килограммов.

Москва Доноры Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте