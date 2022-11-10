Форум организаторов донорского движения состоится в Москве 17 ноября

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Форум организаторов донорского движения «Управление донорским движением: лидерство и коммуникации» состоится 17 ноября в Общественной палате РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

Форум является одной из главных в городе площадок для волонтеров донорского движения, которые смогут объединиться и обменяться опытом.

Мероприятие пройдет в онлайн и оффлайн форматах. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

В рамках мероприятия также состоится награждение участников марафона «Достучаться до сердец», в котором будут задействованы вузы Москвы, Службы крови и культурные учреждения города.

До этого сообщалось, что в Национальном регистре доноров костного мозга уже насчитывается почти 200 тысяч человек. Донорами костного мозга становится небольшое количество людей, они спасают онкобольных и людей с другими тяжелыми болезнями крови.

В свою очередь координатор проекта «Русфонд. Регистр» Анна Андрюшкина рассказала, кто может стать донором костного мозга. По ее словам, потенциальным донором может стать здоровый человек, вступивший в Национальный регистр доноров костного мозга, от 18 до 45 лет, который весит больше 50 килограммов.