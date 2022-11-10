Борется с воспалениями: врачи рассказали о полезных свойствах ромашкового чая

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Врачи из Греции назвали ромашковый чай самым полезным напитком для здоровья и перечислили, какими свойствами он обладает.

В первую очередь, по мнению экспертов, польза ромашкового чая заключается в его противовоспалительных, антиоксидантных и противомикробных свойствах. Напиток также является более здоровой альтернативой черному и зеленому чаю, так не содержит кофеин.

Регулярное употребление ромашкового чая способно снизить риск опасных болезней, в том числе онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишут «Народные новости».

До этого исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала о вреде сладких газированных напитков.

По словам эксперта, в одном стакане сладкой газировки содержится 35 граммов сахара — это шесть чайных ложек. Избыточное количество добавленного сахара в рационе значительно повышает риски развития серьезных хронических заболеваний: ожирения, кариеса, сердечных заболеваний, диабета второго типа.