Заполняемость перестроенных уличных парковок в Москве увеличилась в два раза

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Россия, Москва, улица Маши Порываевой Карта всех событий

Столичные автомобилисты стали чаще пользоваться парковками, которые в начале сентября были перестроены в уличные. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В начале осени перестроили ряд парковок со шлагбаумом в уличные. Такой формат оказался более востребованным: на трех обновленных парковках начали чаще оставлять машины, их заполняемость выросла в два раза, — отметил он.

По словам Ликсутова, спрос на парковки вырос благодаря их доступности и поминутной оплате. Заполняемость увеличилась в два раза на парковках на улице Маши Порываевой, Симферопольском бульваре и Рогожском Валу в связи с использованием их для кратковременной стоянки.

Недавно Ликсутов осмотрел ход проведения реконструкции автостанции «Красногвардейская». Специалисты уже демонтировали предыдущее здание и начали возводить новое трехэтажное, которое будет готово в четвертом квартале 2023 года. На территории более 1,5 гектара появятся парковка и парк для отдыха.