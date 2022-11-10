Изменивший пол мужчина победил в американском конкурсе красоты

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Изменивший пол мужчина Брайан Нгуен победил в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Об этом сообщает издание Evie.

— Брайан Нгуен стал первым трансгендером, который выиграл местный конкурс под эгидой «Мисс Америка». Он получил титул «Мисс Большая Дерри», — говорится в сообщении.

Победа Нгуена вызвала неоднозначную реакцию у зрителей.

«Вот как выглядит внутреннее женоненавистнечество на самом деле»; «Вы можете представить, что вы принимаете участие в конкурсе, и кто-то выигрывает в нем только потому, что этого требует политическая обстановка?»; «Из него даже не получилась симпатичная девушка! Какого черта?» — написали пользователи.

Другой конкурс красоты — «Краса России» — завершился недавно в Сочи. Корону победительницы забрала 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Девушка является студенткой Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, а также работает моделью и выступает в качестве аниматора на детских праздниках.

В конце июля в столице прошел финал конкурса «Мисс Москва — 2022». Победительницей стала 24-летняя Анна Янкова. Тогда корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с самой красивой девушкой столицы. Как рассказала сама девушка, она является преподавателем иностранного языка и переводчиком.