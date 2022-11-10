Врач-реабилитолог дал советы по правильному питанию

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Врач-реабилитолог, главный врач медицинской клиники, кандидат медицинских наук Александр Шишонин дал советы по питанию, которые помогут избежать проблем со здоровьем.

Эксперт посоветовал есть при появлении чувства голода, а не по расписанию.

Утоляйте голод нужно правильно. Нужно есть медленно, тщательно пережевывая пищу. Из-за этого насыщение происходит быстрее при меньшем потреблении продуктов.

Стоит отказаться от сладкого, простых углеводов, трансжиров. Овощи перед употреблением лучше подвергать термической обработке.

Жажду, по словам эксперта, лучше утолять простой водой. Также подойдут настои боярышника, зверобоя, шиповника. Они богаты витамином С.

Врач также посоветовал вести дневник питания, особенно тем, кто хочет решить проблему лишнего веса, передает aif.ru.

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