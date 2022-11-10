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Набиуллина: В вопросе прохождения Россией экономического кризиса много «неопределенности»

Георгий Соланович
Экономика
Набиуллина: В вопросе прохождения Россией экономического кризиса много «неопределенности»
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Говорить о том, что Россия прошла экономический кризис, неправильно, в этом вопросе много «неопределенности», заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в четверг, 10 ноября.

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Эльвира Набиуллина Россия кризис
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