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Собянин и Хуснуллин провели заседание группы Госсовета по региональному развитию

Георгий Соланович
Общество
Собянин и Хуснуллин провели заседание группы Госсовета по региональному развитию
Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным провели заседание рабочей группы Государственного совета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования и президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Мероприятие прошло в столице в четверг, 10 ноября.

— На заседании обсудили вопросы оказания дополнительной финансовой поддержки российских регионов, а также проведения на их территории мероприятий в сфере гражданской и территориальной обороны в соответствии с поручениями президента Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что во время заседания были также рассмотрены вопросы восстановления жилья и инфраструктуры в новых регионах РФ.

Накануне Собянин принял участие в заседании координационного совета по поддержке армии России. На мероприятии также присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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