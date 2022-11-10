Музей Победы предложил стать соавторами выставки елочных игрушек

Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы запустил акцию «Принеси игрушку в Музей Победы», в рамках которой предложил жителям столицы стать соавторами нового выставочного проекта. До 15 декабря все желающие могут передать учреждению на время елочные игрушки, выпущенные в 1920–1950-х годах, сообщили в пресс-службе музея.

В музее отметили, что особый интерес вызывают украшения ручной работы и периода военного времени.

— В условиях военных лишений праздничные атрибуты претерпели изменения, но традиции остались теми же: советские граждане проводили праздничные елки для детей, дарили друг другу открытки и, конечно же, украшали новогодними игрушками елку — правда, зачастую ее роль выполняли другие деревья, вроде клена или вяза. Игрушки зачастую были незатейливыми и самодельными, выполненными из подручных материалов, но вешая их на ветку, люди вкладывали в этот жест все свои чувства и надежды на мирную и счастливую жизнь, — отметили в пресс-службе.

Новогодняя выставка начнет работать в Музее Победы 20 декабря. Экспозиция будет посвящена истории и традициям празднования Нового года в нашей стране. На выставке будет представлена коллекция Музея Победы: новогодние украшения из папье-маше, картона, дерева и стекла. Дополнят экспозицию предметы из частных коллекций.

До этого сообщалось, что 8 ноября в Музее Победы открылась новая выставка «Рубежи памяти». На ней представлены около 100 подлинных раритетов из школьных музеев Москвы и Рязани.