Около 100 раритетов о героях войны представили на новой выставке в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея победы

Новая выставка «Рубежи памяти» открылась в Музее Победы во вторник, 8 ноября, в ней представлены около 100 подлинных раритетов из школьных музеев Москвы и Рязани. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

— Куда ни глянь, везде раритеты. Даже любимый берет Зои, который она постирала перед тем, как уйти, и сказала: «Либо вернусь героем, либо умру героем». Все вещи, которые вы видите в нашей экспозиции, — это дар школе матери, Любови Тимофеевны Космодемьянской. Мы свято храним этот дар, — рассказала руководитель музея школы № 201 Надежда Орехова.

Среди экспонатов можно увидеть подлинные фотографии, документы, личные вещи фронтовиков и партизан, в том числе Зои и Александра Космодемьянских.

Помимо этого, в Музее Победы около 600 столичных школьников вступили в ряды «Юнармии». На фоне портретов героев прошлого ребята поклялись всегда быть верными Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость.

Также стало известно, что Музей Победы по итогам октября вошел в тройку лидеров рейтинга наиболее востребованных столичных и подмосковных музеев у школьников в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Для участников олимпиады в главном здании музея разработали маршрут по экспозиции «Подвиг армии».