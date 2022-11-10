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Bloomberg: Маск сообщил работникам Twitter о прекращении дистанционной работы

Георгий Соланович
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Bloomberg: Маск сообщил работникам Twitter о прекращении дистанционной работы
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский предприниматель, новый владелец компании Twitter Илон Маск разослал своим подчиненным письмо, в котором говорится о прекращении дистанционной работы, сообщило в четверг, 10 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на письмо.

В нем отмечается, что работники компании должны работать из офиса не менее 40 часов в неделю. Исключение представляют только те случаи, когда Маск сам одобрит работу в дистанционном формате.

Предприниматель возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждаться различные мнения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям.

Не исключено, что соцсеть станет нейтральнее по отношению к пользователям. Специалист подчеркнул, что массовые увольнения после прихода Маска могли быть связаны с его неудовлетворенностью развитием сервиса.

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