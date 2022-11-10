«Аналог НАТО в Азии»: зачем США и Япония проводят совместные учения

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Пентагон продолжает снабжать Японию своими военными базами для того, чтобы расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.

Силы самообороны Японии и военные США начали крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага. От Японии в учениях примут участие около 26 тысяч служащих воздушных, морских, сухопутных и сил самообороны. От США будут задействованы около 10 тысяч военных.

Цель США

По словам собеседника «ВМ», сейчас идет активное расширение военного сотрудничества США и Японии в двустороннем формате. Также наблюдается тесная взаимосвязь Японии с Североатлантическим альянсом.

— В Азиатском регионе нарастает военная мощь, а это означает, что у Китая появляются серьезные причины для беспокойства. В принципе, Япония готова к началу любых военных действий. Кроме того, ей с КНР есть что делить — это прежде всего территории, — пояснил Кортунов.

По мнению политолога, основанием для начала конфликта может стать даже давний спор о принадлежности островов Сенкаку и Дяоюйдао.

У Соединенных Штатов есть цель — повысить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает эксперт. Именно по этой причине Пентагон снабжает Японию своими военнослужащими, авианосными ударными группами и стратегической авиацией.

— Американцы формируют в Японии свой военный блок, который, по оценкам экспертов, станет аналогом НАТО в Азии. Главная цель — сдерживание Китайской Народной Республики, а, возможно, и России, — подчеркнул Кортунов.

Тревожный сигнал

По словам специалиста, это обстоятельство вынуждает Китай перейти к активной фазе наращивания своих сил. Для России совместные учения Японии и США — тоже тревожный сигнал, ведь это может серьезно сказаться на безопасности РФ.

— Если Вашингтон продолжит увеличивать напряжение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это вынудит Шанхайскую организацию сотрудничества, участниками которой являются Российская Федерация, Китай и Индия, перейти к укреплению границ и проведению совместных масштабных учений вблизи Японии.

Эксперт не исключил, что к Шанхайской организации сотрудничества могут примкнуть и другие союзные государства.

Кортунов считает, что Пентагону нужен широкий блок, охватывающий всю западную часть Тихого океана, поэтому в этих направлениях России стоит наращивать свой военный потенциал.

В то же время политолог исключил начало серьезных военных действий, так как обстановка в мире и без того довольно напряженная.