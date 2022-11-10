Конкурс в сфере миграционной политики завершится в Москве 16 ноября

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В рамках реализации проекта «СтоЛИЧНЫЕ истории» до 16 ноября пройдет конкурс в сфере миграционной политики, социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы в четверг, 10 ноября.

Заявку на участие может подать как один человек, так и организация. В ней необходимо будет указать ФИО и контакты участника, а также заявителя. В произвольной форме нужно будет также изложить основание участия в конкурсе — характеристика события, факта и роли участника конкурса в ней.

Также в Москве стартовал всероссийский изобразительный диктант «Моя страна — моя история». Тема этого года — «Созидатели и мастера моего края», а принять участие могут не только учащиеся художественной школы, но и общеобразовательной. За три часа участники должны будут создать творческую работу.

В октябре в столице состоялось награждение призеров всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Команда из четырех шестиклассников в составе Марии Канапиной из школы № 1194 и Сергея Завьялова, Андрея Чеверева и Ксении Бирюковой из школы № 1000 заняла в итоговом общекомандном зачете второе место.