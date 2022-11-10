Названы лучшие рестораны Москвы

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Жюри премии Wheretoeat Moscow-2022 определило 50 лучших ресторанов столицы и вручила премии победителям. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

Первое место в этом году занял ресторан Twins Garden и его шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант — Folk (шеф-повар Александр Лощинин). В десятке лучших оказались Olluco, White Rabbit, Loona, Sage, Artest, Maya и AVA.

Кроме того в ходе премии проходило вручение специальных наград. В частности, Twins Garden стал лучшим в номинации «Выбор СМИ». Титул «Шеф-повар года» достался Андрею Шмакову из Savva. «Сомелье года» стала Евгения Назимова из открывшегося в начале нынешнего года ресторана Maya. «Лучшим баром» был выбран The Bix. А официантом года стал Алексей Зиновьев из Sartoria Lamberti, сообщает РИА Новости.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал о причинах снижения числа посетителей в дорогих столичных ресторанах. По его словам, в настоящее время сложилось много факторов. Начиная с пандемии кризис продолжается: ресторанный бизнес испытывает экономические потери, частично нарушена логистика.