«Нога была в крови»: Самбурская рассказала о домашнем насилии в браке с Дыцевичем

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Настасья Самбурская в 2017 году вышла замуж за коллегу Кирилла Дыцевича, однако союз распался спустя два месяца. В интервью YouTube-шоу «Стрелец-молодец» актриса рассказала о причинах расставания и призналась, что это произошло гораздо раньше.

— Мы разошлись на седьмой день брака. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим, и начинаются разговоры по поводу того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: «Почему должна показывать? Я не лезу к тебе — ты ко мне», — поделилась Самбурская.

После этого Дыцевич стал кричать и обвинять девушку в том, что она его якобы не любит и что-то скрывает, затем он ушел из дома. Самбурская стала писать сообщения и спрашивать, вернется ли муж домой, но получив отрицательный ответ, она села в такси и уехала.

Через некоторое время он заявился в квартиру к актрисе, начал ее оскорблять и ударил по лицу. Чтобы защититься, Самбурской пришлось даже прибегнуть к помощи правоохранителей.

— Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры, — вспоминает она.

Зафиксировав побои девушка написала заявление в полицию, однако несмотря на все доказательства домашнего насилия, правоохранители проигнорировали сигнал.

Недавно Самбурская встретила новую любовь — стоматолога Глеба Пекли, с которым посетила премьеру фильма «Мой папа — вождь».