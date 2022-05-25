Настасья Самбурская впервые вышла в свет с новым избранником

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Настасья Самбурская встретила новую любовь — стоматолога Глеба Пекли, с которым впервые вышла в свет. Пара посетила премьеру фильма «Мой папа — вождь».

Звезда не скрывала чувств к избраннику, но представлять его и общаться с журналистами все же отказалась. Между тем артистка без стеснения позировала перед камерами.

Фото: Пятый канал

Журналисты Пятого канала выяснили, что 35-летний возлюбленный Самбурской не только основатель сети узкопрофильных стоматологических студий, но и любитель путешествовать, кататься на мотоцикле и роликах. Его отец — венгр, мать — русская. Пекли — москвич. В столице он ходил в английскую школу, позже окончил Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова.

Самбурская предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Известно, что в 2016 году у нее был роман с белорусским певцом Александром Ивановым. Но уже в 2017 году актриса вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича. Но брак продлился недолго: через два месяца супруги развелись.

На днях певец Прохор Шаляпин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной — обладательницей титула «Миссис Россия — Вселенная» 2020 года Ольгой Сан.