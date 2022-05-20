Шаляпин показал фотографию новой возлюбленной после смерти жены

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певец Прохор Шаляпин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной — обладательницей титула «Миссис Россия — Вселенная» 2020 года Ольгой Сан.

— Моя новая, — написал исполнитель.

Осенью 2021 года в семье Шаляпина произошла трагедия — жена певца, канадская бизнесвумен Татьяна Дэвис, умерла от коронавируса. Исполнитель был безутешен, но сейчас, видимо, начал приходить в себя.

Поклонники Шаляпина пожелали возлюбленным счастья. Некоторые из них также отметили, что Сан намного моложе своих предшественниц — сейчас ей 35 лет.

«Я рада за тебя, Прохор. Очень хорошо, прекрасно!», «Фух, ну, хоть помоложе будет…», — написали поклонники певца в его Telegram-канале.

14 апреля Шаляпин указал на «отсутствие мозгов» у Виктора Дробыша — музыкальный продюсер часто называет музыканта певца своим «неудачным проектом».

Шаляпин впервые появился на экранах на «Фабрике звезд», которую продюсировал Дробыш. После выпуска пути артиста с продюсером разошлись, с тех пор они враждуют.