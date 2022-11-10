Jerusalem Post: Конфликт на Украине отменит гегемонию США

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Конфликт на Украине может привести к изменению баланса сил, отмене гегемонии США и многополярному устройству в мире, заявил обозреватель Салем Аль-Кетби в статье для израильской газеты The Jerusalem Post.

Аль-Кетби подчеркнул, что в мире «больше не поддерживают американское лидерство».

— Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к сотрудничеству с Китаем и Российской Федерацией. Гегемонистской сверхдержаве, такой как США, трудно смириться с тем, что она находится на равных с другой соперничающей державой, — считает обозреватель.

В материале отмечается, что конфликт на Украине определит ход дальнейшего переустройства миропорядка, где ведущую роль займут «крупные блоки, такие как БРИКС и другие».

Россия и страны Азии смогут создать мощный экономический союз, который станет главным конкурентом США и их союзников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия принимает участие в создании пространства мира и стабильности в Евразии.