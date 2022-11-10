Новая Третьяковка впервые за 60 лет представила произведения скульптора Шадра

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Крупнейшую за последние 60 лет монографическую выставку Ивана Шадра открыли в Новой Третьяковке к 135-летию со дня рождения художника и скульптора.

— Это первая выставка скульптора после 1962 года, и сейчас к 135-летию выставку Шадра делает Третьяковская галерея. Эта выставка продолжает серию экспозиций скульптуры, которую организует Третьяковская галерея на своем материале, это собрание богатейших скульптур XX века, — отметила ученый секретарь Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич.

Она подчеркнула, что выставка откроет совершенно новые грани автора, так как она включает коллекции пластики жанра и графических эскизов Шадра.

Куратор выставки Елизавета Ефремова добавила, что ряд экспонатов будет представлен впервые.

В общей сложности экспозиция включает 65 произведений скульптуры и графики из собрания Третьяковской галереи. Выставку можно посетить с 11 ноября 2022 года по 19 марта 2023 года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина стала самой посещаемой за последние 10 лет.