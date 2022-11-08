Выставка коллекций братьев Морозовых стала самой посещаемой в Пушкинском музее за 10 лет

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина стала самой посещаемой за последние 10 лет. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

За время выставки работы из этой экспозиции увидели порядка 400 тысяч человек, что сделало ее самой посещаемой выставкой в Пушкинском музее за последние 10 лет. Кроме того, она также вошла в топ-3 самых посещаемых выставок музея за последние полвека.

Посетители выставки могли увидеть более 250 произведений живописи, графики и скульптуры, передает Telegram-канал музея.

10 октября сообщалось, что в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ежедневно приходят почти шесть тысяч посетителей. Директор учреждения Марина Лошак назвала музей «пристанищем» для быстро меняющегося мира.

До этого Дептранс Москвы совместно с ГМИИ имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию «Троек» по случаю выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых». Приобрести карты можно на стойках информации в метро и в интернет-магазине.