Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

В Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) ежедневно приходят почти шесть тысяч посетителей. Об этом сообщила директор учреждения Марина Лошак в понедельник, 10 октября.

— Несмотря на быстро меняющийся мир, в этом мире всегда есть убежище или пристанище. И такие места, как наш музей, и являются этим самым убежищем: наши посетители каждый день нам доказывают это. Наше любимое, но давно существующее старое здание скрипит по швам, потому что почти шесть тысяч человек каждый день приходят в музей, — отметила она.

На данный момент в музее проходит один из главных выставочных проектов этого года «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», пишет агентство городских новостей «Москва».

Музей Победы продлил работу выставки «Обыкновенный нацизм» до 31 декабря. Гости увидят более 300 экспонатов, среди которых трофеи националистических полков, взятые из расположения части в Мариуполе после капитуляции боевиков, тяжелое вооружение, бронежилеты, обмундирование. При этом многие предметы были привезены с территории Донбасса.