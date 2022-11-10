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Активисты «Российского движения школьников» посетили уникальный музей рециклинга и экологичного образа жизни в московском экоцентре «Сборка». Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил основатель экоцентра Сергей Тушев.

— Мы всегда рады принять у себя в экоцентре людей, которые понимают, что любые изменения начинаются с нас самих. Когда мы встречаемся в экоцентре, во время сдачи вторсырья, на мастер-классах, лекциях или экскурсиях по музею, мы видим, что нас много, а значит, и мусорную проблему можно решать не в одиночку. Поэтому мы поддерживаем инициативы, направленные на привлечение внимания общества к теме переработки, — отметил он.

Активисты РДШ принесли с собой макулатуру — старые журналы, газеты и картонные коробки — и сдали ее в пункт приема, расположенный в «Сборке». Переработке макулатуры в экоцентре посвящен отдельный стенд. На нем в том числе представлены предметы из пульперкартона -яркого примера результата переработки макулатуры. Яичные упаковки, держатели для стаканов, контейнеры для еды — все это производят из пульперкартона.

Недавно Российский экологический оператор (РЭО) запустил пилотный проект по экологическому мониторингу в 15 регионах страны. В частности, проект будет запущен в Челябинской, Оренбургской, Кемеровской, Сахалинской и других областях.