Болезненные отеки Баскова: врач назвала причины неожиданного преображения 45-летнего артиста

Фото: Youtube / alienoria / Жизнь и судьба

Фанаты Николая Баскова очень обеспокоенные внешним видом «золотого голоса» России. Недавно артист появился на публике с отекшим лицом и заметными мешками под глазами. «Вечерняя Москва» узнала у врача общей практики Людмилы Александровой, какие проблемы со здоровьем могли вызвать такие метаморфозы у 45-летнего певца.

По словам эксперта, с возрастом жировые пакеты лица начинают опускаться из-за гравитации, что приводит к образованию грыжи в периорбитальной области глаз:

— Мешки возникают при нарушении функций щитовидной железы, которая развивается при стойком недостатке гормонов. Курение, употребление горячительных напитков и даже запрещенных веществ могут провоцировать развитие отечности, создавать эффект одутловатого и тяжелого лица.

Александрова рассказала, что отеки на лице могут вызвать мочекаменная болезнь и развитие патологических процессов в почках. Также это может быть связано с резким отказом от употребления антидепрессантов и препаратов для похудения:

— Когда человек перестает пить средства для похудения, возникает обратный эффект: обмен веществ замедляется, жиры расщепляются, в организме дольше задерживается жидкость и начинается набор массы.

Эксперт отметила, что после 40 лет мужчины должны ежегодно обследоваться у врачей, так как именно в этом возрасте некоторые скрытые хронические недуги переходят в активную фазу, проявляясь самыми неожиданными способами.

Впервые неожиданно преобразившегося Баскова зрители увидели в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба», на съемки которой он пришел в отекшем виде. Поклонники были шокированы тем, как изменился поющий блондин. Также поклонники певца заметили набухшие мешки и отекшее лицо у артиста на видео с мастер-класса в Институте культуры. Фанаты написали в комментариях, что даже грим не помог артисту скрыть усталый вид.