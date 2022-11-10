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Экс-депутат Рады Ременюк погиб в ДТП в Крыму

Анастасия Колоскова
Происшествия
Экс-депутат Рады Ременюк погиб в ДТП в Крыму
Фото: ruedin.ru

Бывший депутат украинской Верховной рады и председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения «За Русь единую» Алексей Ременюк погиб в результате дорожной аварии в Крыму. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе движения.

— Подтверждаем факт гибели. Алексея Ивановича Ременюка больше нет в живых, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что унесшее жизнь политика ДТП произошло под Симферополем, передает РИА Новости.

Алексей Ременюк был родом из Житомирской области. В период с 1998 по 2006 год он являлся депутатом Верховной рады Украины III и IV созывов.

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