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Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Бездомный до смерти избил мужчину на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 10 ноября.

По ее словам, преступление произошло в заброшенном помещении, расположенном на Ставропольской улице. Именно там 9 ноября было обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти. На вид пострадавшему было 40-45 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По подозрению в совершении преступления был задержан бездомный, регулярно злоупотребляющий алкогольными напитками.

Другой случай причинения тяжких телесных повреждений на юго-востоке столицы произошел 20 октября. Мужчина поучаствовал в жестоком групповом избиении своего родственника из-за семейного конфликта.