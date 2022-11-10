«Андрей даже алкоголь не употреблял»: Беркова высказалась о смерти экс-супруга Стоянова

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Экс-участница телепроекта «Дом 2» Елена Беркова в четверг, 10 ноября, рассказала, что ее бывший супруг, актер Андрей Стоянов, скончавшийся 10 ноября, не употреблял запрещенные вещества во время их совместной жизни.

По словам Берковой, Стоянов делал попытки восстановить связь с ней, однако сама телеведущая не шла на контакт.

— Какие-то слухи до меня доходили от людей, которые видели его в непотребном виде, пьяным, а я не реагировала. Возможно, Андрей не справился с нашим расставанием, — призналась Беркова.

Она также добавила, что в период семейной жизни Стоянов не имел вредных привычек. Супруги придерживались правильного питания и занимались регулярной физической активностью.

— Мы регулярно посещали спортзал, правильно питались, ездили в теплые края, Андрей даже алкоголь не употреблял. При мне все было успешно, — поделилась Беркова.

В завершении она подчеркнула, что никогда не видела Стоянова, употребляющего запрещенные вещества, передает Starhit.ru.

До этого стало известно о смерти актера Андрея Стоянова. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиков.