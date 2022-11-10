«20 процентов»: как введение акциза на газированные напитки повлияет на цены и ассортимент

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Госдума РФ одобрила в первом чтении введение акциза на сахаросодержащие газированные напитки. Согласно документу, под косвенный налог попадают безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 грамм на 100 миллилитров. Акциз будет составлять 7 рублей за литр и начнет действовать с 1 января 2023 года. Независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов рассказал «Вечерней Москве», какие напитки станут подакцизными и как этот закон повлияет на ассортимент и стоимость товаров.

Какие напитки попадают под акциз

По его словам, акцизом будут облагаться газированные напитки, которые не несут пользы организму. А дополнительные бюджетные средства от дохода на акцизную газировку будут направлены на реализацию мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

— Эта история связана с тем, что планируют обложить акцизом газированную сладкую воду из-за того, что она не очень полезная. Соки, квас и другие полезные напитки им облагаться не будут. А так как газировка считается вредной, на доход от косвенного налога с ее продажи, государство планирует помогать людям в борьбе с диабетом, — пояснил Анфиногенов.

Как повлияет на стоимость

Эксперт считает, что введение акциза приведет к увеличению цен примерно на 20 процентов.

Потребителям этих напитков будет сложно объяснить, почему они должны тратить дополнительные средства на данную категорию товаров, подчеркнул Анфиногенов:

— Соответственно, если акциза будет составлять 7 рублей за литр, то произойдет существенное увеличение цены товаров на полках магазинов. Стоимость вырастет примерно на 20 процентов. Для потребителей этих продуктов — это совершенно непонятная история. Людям будет сложно объяснить, в чем проблема.

Почему изменится ассортимент

Специалист отметил, что производители сладкой газировки столкнутся с различного рода сложностями. Им придется искать пути удешевления своих товаров, чтобы не потерять покупателей и прибыль.

— Введение акциза существенно повлияет на ассортимент. Производители будут стараться оптимизировать затраты, перевезут производства в среднюю Азию. Это поможет через импорт снизить стоимость товаров. Они будут искать пути удешевления своих продуктов, — заключил собеседник «ВМ».