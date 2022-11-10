Wealth-X: В мире сократилось количество мультимиллионеров

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В мире на шесть процентов сократилось число людей со сверхвысоким состоянием по итогам первой половины этого года. Об этом говорится в докладе компании Wealth-X.

— В первой половине 2022 года доля богачей по всему миру сократилась на шесть процентов — до 392 410 человек. По сравнению с прошлым годом ситуация резко изменилась, такой спад наблюдается впервые с 2018 года, — заявили эксперты.

В ходе анализа специалисты изучили круг людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. Аналитики считают, что тренд на увеличение сверхбогатых постепенно угасает, одной из причин такого явления стоит считать последствия конфликта на Украине. При этом есть в мире страна, где зафиксирован рост количества мультимиллионеров, — этой страной является Китай, сообщает РИА Новости.

Кроме того, состояние американского предпринимателя Илона Маска снизилось на 70 миллиардов долларов с момента появления в апреле первой информации о приобретении им социальной сети Twitter. По данным журналистов, в настоящий момент состояние бизнесмена оценивается в сумму около 194,8 миллиарда долларов, что напрямую связано с падением курса акций другого его актива — компании Tesla.