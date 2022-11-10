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Собянин и Колокольцев открыли комплекс зданий для спецподразделений полиции

Евгений Жуков
Город
Собянин и Колокольцев открыли комплекс зданий для спецподразделений полиции
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Рябиновая, 39 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым в четверг, 10 ноября, открыли новый комплекс зданий Главного управления МВД России, предназначенный для размещения 2-го специального полка полиции и отряда спецназначения «Гром».

Собянин и Колокольцев также поздравили московских полицейских с профессиональным праздником.

— День сотрудника органов внутренних дел — значимая дата среди всех событий в нашей стране. Значимость ее определяет значение для каждого человека, во все времена его личная безопасность, защищенность и правопорядок, — отметил глава города.

Помимо этого, Собянин подчеркнул значимость работы сотрудников правоохранительных органов.

— Благодаря вашему профессионализму, умению, самоотверженности за последние годы количество преступлений, тяжелых преступлений в Москве уменьшилось не на проценты, а в разы, — добавил мэр Москвы.

Колокольцев в свою очередь заявил, что новый комплекс направлен на повышение уровня эффективности отработки и закрепления навыков у сотрудников спецподразделения. По словам министра, в новых объектах «продумано все до мелочей».

Так, для полицейских дел была создана соответствующая инфраструктура со спортзалами, просторными столовыми и помещениями для отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Сергей Собянин подписал закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Владимир Колокольцев Москва Сергей Собянин Полиция
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