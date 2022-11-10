Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал размер инфляции в 2023 году

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В 2022 году инфляция составит около 12 процентов, а поставленной цели на уровне 4 процентов удастся добиться только в 2024 или 2025 году, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, в этом году пик инфляции пришелся на апрель, когда в годовом выражении она поднималась почти до 18 процентов. Но сейчас наблюдается устойчивое снижение.

Кудрин напомнил, что значительно была снижена ключевая ставка Центробанка — до 7,5 процента годовых.

По прогнозам Кудрина, в 2023 году размер инфляции составит от 5 до 8 процентов, передает RT.

Президент России Владимир Путин рассказал о существенном снижении уровня инфляции. По мнению главы государства, в начале 2023 года инфляция в стране может составить всего пять процентов.