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Путин: Инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до пяти процентов

Евгений Белоусов
Экономика
Путин: Инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до пяти процентов
Фото: Администрация президента РФ

Инфляция в России устойчиво снижается. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, — заявил глава государства.

По словам Путина, в начале 2023 года инфляция в стране может составить всего пять процентов. Однако президент допускает, что она может стать еще ниже, передает официальный сайт Кремля.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что уровень инфляции в России по итогам 2022 года окажется в диапазоне 12–12,4 процента. Министр также сообщил о дополнительной индексации бюджета.

28 октября ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Регулятор охарактеризовал нынешние темпы прироста потребительских цен как низкие.

Такая ситуация, отметили в регуляторе, способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Дальнейшие решения насчет ставки банк будет принимать в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.

Инфляция Россия Владимир Путин
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