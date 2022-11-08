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Инфляция в России по итогам 2022 года составит 12–12,4 процента

Евгений Белоусов
Экономика
Инфляция в России по итогам 2022 года составит 12–12,4 процента
Фото: Unsplash

Уровень инфляции в России по итогам 2022 года окажется в диапазоне 12–12,4 процента. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

— У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года — 12,4 процента, то, что в прогнозе заложено. При этом по текущим цифрам, по недельной инфляции, по инфляции октября данные скоро будут. Скорее всего, она даже будет чуть меньше, — заявил он.

Министр также сообщил о дополнительной индексации бюджета. Так, с 1 июня пенсии и социальные выплаты были проиндексированы на 10 процентов, сказал Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

28 октября ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Регулятор охарактеризовал нынешние темпы прироста потребительских цен как низкие.

Такая ситуация, отметили в регуляторе, способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Дальнейшие решения насчет ставки банк будет принимать в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.

Инфляция Минэкономразвития РФ Россия Максим Решетников
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