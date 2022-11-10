Около 100 тысяч госслужащих Великобритании проголосовали за проведение забастовки

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Порядка 100 тысяч госслужащих Великобритании в четверг, 10 ноября, проголосовали за проведение забастовки с требованием повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил телеканал Sky News.

— Мы достигли фантастического результата с внушительным положительным исходом голосования о проведении забастовок в определенных сферах деятельности в 86,2 процента в среднем, — говорится в соответствующей публикации на официальном сайте профсоюза работников государственных и коммерческих услуг.

В общей сложности в голосовании приняло участие около 150 тысяч членов профсоюза из 214 государственных ведомств.

В июле сообщалось, что рекордное подорожание стоимости жизни на территории Соединенного Королевства вызывает серьезное недовольство жителей государства.

Так, инфляция в первом летнем месяце оказалась гораздо выше прогноза и достигла 9,4 процента. Это худший показатель среди государств «Большой семерки». Главным триггером этого кризиса стало подорожание продовольственных товаров на 9,8 процента и бензина (скачок на 18,1 пенса за литр).