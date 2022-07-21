Жители Великобритании готовятся к протестам из-за инфляции

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Информация о рекордном подорожании стоимости жизни на территории Соединенного Королевства вызывают серьезное недовольство жителей государства. Об этом написали авторы газеты Financial Times.

Как отмечается в материале журналистов, инфляция в июне оказалась гораздо выше прогноза и достигла 9,4 процента. Это худший показатель среди государств «Большой семерки». Главным триггером этого кризиса в прошлом месяце стало подорожание продовольственных товаров на 9,8 процента и бензина (скачок на 18,1 пенса за литр).

Авторы материала предупредили население, что ситуация может еще сильнее ухудшиться в октябре, когда произойдет увеличение оптовых цен на энергоносители, пишет Газета.ру.

Среди представителей рабочего класса растет недовольство. Так, работники Королевской почты уже рассчитывают выйти на забастовку, которая может стать крупнейшей летней демонстрацией в Великобритании. Госслужащие также обеспокоены, поскольку кабинет министров предложил поднять им зарплату лишь на 5 процентов, что ниже уровня инфляции.

В минувшее воскресенье, 17 июля, в Великобритании заявили о начале подготовки к войне с Россией.