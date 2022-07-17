В Британии заявили о начале подготовки к войне с Россией

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Великобритания должна быть готова к возможному противостоянию с Россией. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил начальник штаба ВВС королевства Майкл Уигстон.

— Для меня нет сомнения, что Россия — это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе, — сказал он.

Уигстон добавил, что Великобритания может вступить в конфликт против России. Однако Лондон не станет делать первый шаг. Столкновение произойдет только в том случае, если российское руководство первое нападет на Британию или других стран — союзников НАТО, передает «Газета.ру».

До этого кандидат в премьер-министры Великобритании Пенни Мордонт заявила, что в случае избрания на пост главы кабмина она возглавит усилия Запада против России. По ее словам, на посту она намерена продолжить связанную с Украиной политику подавшего в отставку Бориса Джонсона.