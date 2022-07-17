Кандидат в премьеры Британии заявила, что намерена возглавить усилия Запада против России

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Кандидат в премьер-министры Великобритании Пенни Мордонт заявила, что в случае избрания на пост главы кабмина она возглавит усилия Запада против России. Об этом она сообщила в воскресенье, 17 июля, газете Telegraph.

— Став премьер-министром, я возьму на себя ведущую роль в ответе Запада на эту жестокую агрессию и позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном счете добились своей свободы, — сказала она.

Политик добавила, что на посту премьер-министра она продолжит политику подавшего в отставку Бориса Джонсона касательно Украины. Она пообещала, что королевство усилит сотрудничество со своими партнерами. Планируется, что это позволит улучшить координацию военной поддержки, передает РИА Новости.

О своем выдвижении на пост премьер-министра Великобритании Пенни Мордонт заявила 10 июля. Она опубликовала видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании. Там она отметила, что руководству Великобритании нужно изменить свою политику.

Позже стало известно, что по итогам второго тура выборов премьер-министра Великобритании в следующий этап прошли пять кандидатов. Так, больше всего голосов набрал экс-глава Минфина Риши Сунак — 101. На втором месте — экс-глава Минобороны Пенни Мордонт, за нее проголосовали 83 человека.