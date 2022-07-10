Экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера

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Младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт объявила о своем выдвижении на пост премьер-министра государства. Об этом в воскресенье, 10 июля, она сообщила в социальных сетях.

Пенни Мордонт опубликовала видео и ссылку на сайт своей предвыборной компании. Там она отметила, что руководству Великобритании нужно изменить свою политику. По ее словам, ему следует начать меньше фокусироваться на лидере и расширить кругозор на всю страну, передает РИА Новости.

7 июля Борис Джонсон заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

До этого издание Daily Mail сообщило, что после ухода Джонсона исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства могут поручить Терезе Мэй. По данным агентства, она понимает суть работы и способна решить вопросы безопасности. Кроме того, она заинтересована в том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно.