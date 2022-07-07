Daily Mail: Врио Джонсона может стать Тереза Мэй

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После ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании временно исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства могут поручить Терезе Мэй. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники в Консервативной партии.

— Она знает свое дело и все вопросы безопасности, она партийная женщина до мозга костей, она определенно не заинтересована в том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно, и она будет заслуживать доверия, — цитирует источника РИА Новости.

7 июля британский телеканал ВВС сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон покинет свой пост в течение дня. Он должен выступить с официальным обращением к нации в ближайшие часы. Новый лидер тори будет назначен на должность в октябре текущего года. Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии.

До этого сообщалось, что не менее 50 чиновников вышли из состава правительства Британии. Это связано с тем, что Джонсон 6 июля отказался подавать в отставку, несмотря на призывы со стороны коллег. Тогда политик был «абсолютно непокорен» и «продолжал бороться».