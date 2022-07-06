Sky News: Джонсон отказался уходить в отставку

Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался подавать в отставку, несмотря на призывы со стороны коллег. Об этом в среду, 6 июля, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Уточняется, что политик «абсолютно непокорен» и «продолжает бороться». Кроме того, в ближайшее время будут назначены новые члены правительства Джонсона взамен ушедших, передает RT.

6 июля заявление об отставке подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Великобритании Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр промышленности Великобритании Ли Роули. Они также призвали Джонсона добровольно покинуть свой пост.

Менее чем за сутки более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку. Уточняется, что череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида.