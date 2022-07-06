Пять министров правительства Джонсона подали в отставку

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Министр промышленности Великобритании Ли Роули и еще четыре члена правительства подали в отставку.

Они написали открытое письмо премьер-министру Борису Джонсону, в котором призвали его по доброй воле покинуть должность. По их мнению, данное решение пойдет на благо страны и Консервативной партии, лидером которой тот является.

Заявление об отставке также подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан, передает РИА Новости.

5 июля министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Оба министра указали на невозможность продолжать быть членами правительства в силу этических соображений.

По данным СМИ, в мае 2020 года британский политик принимал участие в вечеринке в правительственной резиденции во время жесткого локдауна. Позже Джонсон извинился за то, что присутствовал на мероприятии, и отметил, что это событие носило «рабочий» характер.