Sky News: Около 30 членов правительства ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном

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Более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Об этом в среду, 6 июля, сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида.

Следом за ними в отставку подали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета, передает РИА Новости.

6 июля заявление об отставке подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр промышленности Великобритании Ли Роули. Они также призвали Джонсона добровольно покинуть свой пост.

По данным СМИ, в мае 2020 года британский политик принимал участие в вечеринке в правительственной резиденции во время жесткого локдауна. Позже Джонсон извинился за то, что присутствовал на мероприятии, и отметил, что это событие носило «рабочий» характер.