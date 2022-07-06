Sky News: Около 30 членов правительства ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном
Более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Об этом в среду, 6 июля, сообщает телеканал Sky News.
Уточняется, что череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида.
Следом за ними в отставку подали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета, передает РИА Новости.
6 июля заявление об отставке подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр промышленности Великобритании Ли Роули. Они также призвали Джонсона добровольно покинуть свой пост.
По данным СМИ, в мае 2020 года британский политик принимал участие в вечеринке в правительственной резиденции во время жесткого локдауна. Позже Джонсон извинился за то, что присутствовал на мероприятии, и отметил, что это событие носило «рабочий» характер.