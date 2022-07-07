Sky News: Не менее 50 британских чиновников покинули правительство Джонсона

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Не менее 50 чиновников вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило издание Sky News.

Последним об отставке заявил парламентский замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен.

— С огромным сожалением пишу вам, чтобы сообщить, что я больше не верю в ваше лидерство, — говорится в сообщении Фримана, адресованном Джонсону, передает РИА Новости.

6 июля британский премьер отказался подавать в отставку, несмотря на призывы со стороны коллег. Политик «абсолютно непокорен» и «продолжает бороться». Кроме того, в ближайшее время будут назначены новые члены правительства Джонсона взамен ушедших.

Заявление об отставке подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Великобритании Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр промышленности Великобритании Ли Роули. Они также призвали Джонсона добровольно покинуть свой пост.

Менее чем за сутки более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку. Уточняется, что череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида.