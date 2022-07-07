СМИ: Премьер Британии Джонсон уходит в отставку

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 7 июля, уйдет в отставку. Об этом сообщил телеканал ВВС.

— Премьер-министр поговорил с председателем комитета тори 1922 года Грэмом Брэди и согласился уйти в отставку. Новый лидер тори должен быть назначен на место в октябре, — говорится в сообщении.

Джонсон должен выступить с официальным обращением к нации в ближайшие часы. При этом он продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии.

До этого сообщалось, что не менее 50 чиновников вышли из состава правительства Британии. Это связано с тем, что Джонсон 6 июля отказался подавать в отставку, несмотря на призывы со стороны коллег. Тогда политик был «абсолютно непокорен» и «продолжал бороться».

Так, заявление об отставке подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Великобритании Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр промышленности Великобритании Ли Роули. Они также призвали Джонсона добровольно покинуть свой пост.