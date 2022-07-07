Премьер-министр Британии Джонсон объявил об отставке

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Борис Джонсон в четверг, 7 июля, заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии.

Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

— Я подтверждаю, что ухожу в отставку. Я буду исполнять обязанности, пока не будет избран новый премьер-министр, — заявил Джонсон.

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До этого издание Daily Mail сообщило, что после ухода Джонсона исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства могут поручить Терезе Мэй.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, является ли отставка премьера результатом его антироссийской риторики. По словам пресс-секретаря президента России, руководить британским правительством может человек, чья политика не имеет общественной поддержки. Джонсон к таким людям «и относится».