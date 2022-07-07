«Он очень нас не любит. Мы его тоже»: Песков прокомментировал грядущую отставку Джонсона

Фото: Администрация президента РФ

Итоги работы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона должны оценивать жители Соединенного Королевства, а не Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 7 июля.

Песков, однако, подчеркнул, что сам Джонсон правительство РФ не очень любит и это взаимно.

— Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже, — заявил официальный представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос о том, является ли отставка премьера результатом его антироссийской риторики. По словам пресс-секретаря президента России, руководить британским правительством может человек, чья политика не имеет общественной поддержки. Джонсон к таким людям «и относится», передает РИА Новости.

7 июля британский телеканал ВВС сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон покинет свой пост в течение дня. Он должен выступить с официальным обращением к нации в ближайшие часы. Новый лидер тори будет назначен на должность в октябре текущего года. Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии.

Вскоре после этого издание Daily Mail сообщило, что после ухода Джонсона исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства могут поручить Терезе Мэй.