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Пять кандидатов прошли в третий тур выборов на пост премьера Британии

Лейла Алиева
В мире
Пять кандидатов прошли в третий тур выборов на пост премьера Британии
Фото: Unsplash

По итогам второго тура выборов премьер-министра Великобритании в следующий этап прошли пять кандидатов. Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди в четверг, 14 июля.

Так, больше всего голосов набрал экс-глава Минфина Риши Сунак — 101. На втором месте — экс-глава Минобороны Пенни Мордонт, за него проголосовали 83 человека.

За главу МИД Лиз Трасс отдали 64 голоса, а экс-замминистра по делам женщин Кеми Баденок набрала 49 голосов. Замыкает пятерку глава международного комитета палаты Том Тугендхат, за которого отдали свои голоса 64 человека. При этом из гонки выбыла генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, которая набрала минимальное количество голосов, передает РИА Новости.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

13 июля стало известно, что бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии.

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