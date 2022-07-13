Сунак стал лидером в первом туре выборов премьера-министра Британии

Фото: U.S. Department of Treasury

Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии.

Итогом голосования стало сокращение списка кандидатов до шести человек. Сунак, как уточняется, получил в результате первого тура 88 голосов.

В кабинете Бориса Джонсона он занимал пост министра финансов. Сунак конфликтовал с премьером по вопросу переговоров с ЕС по взаимоотношениям после Brexit.

После ухудшения отношений с Джонсоном он 5 июля подал в отставку, заявив, что более не может делать свою работу «с чистой совестью». Высокие результаты также получили Пенни Мордонт (67 голосов) и Лиз Трасс (50 голосов), считающиеся главными соперниками Сунака, передает «Коммерсантъ».

7 июля Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

После этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. Она пообещала «начать снижать налоги с первого дня» своего премьерства.