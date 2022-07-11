Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава МИД Британии Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера

Юлия Курганова
В мире
Глава МИД Британии Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом она заявила в авторской статье, опубликованной в воскресенье вечером, 10 июля, в газете Telegraph.

— Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения. Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор, — написала Трасс.

Глава МИД Великобритании пообещала «начать снижать налоги с первого дня» своего премьерства.

Лиз Трасс — одна из самых жестких критиков действий России в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покинет пост премьера. В статье она ставит себе в заслугу то, что помогла Великобритании возглавить международные ответные действия на военную операцию РФ на Украине и ввела против Москвы «жесткий пакет санкций, дав пример всему миру».

10 июля младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт объявила о своем выдвижении на пост премьер-министра государства. Она опубликовала видео и ссылку на сайт своей предвыборной компании. Там Мордонт отметила, что руководству Великобритании следует изменить свою политику.

Премьер-министр Великобритания пост
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте