Глава МИД Британии Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом она заявила в авторской статье, опубликованной в воскресенье вечером, 10 июля, в газете Telegraph.

— Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения. Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор, — написала Трасс.

Глава МИД Великобритании пообещала «начать снижать налоги с первого дня» своего премьерства.

Лиз Трасс — одна из самых жестких критиков действий России в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покинет пост премьера. В статье она ставит себе в заслугу то, что помогла Великобритании возглавить международные ответные действия на военную операцию РФ на Украине и ввела против Москвы «жесткий пакет санкций, дав пример всему миру».

10 июля младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт объявила о своем выдвижении на пост премьер-министра государства. Она опубликовала видео и ссылку на сайт своей предвыборной компании. Там Мордонт отметила, что руководству Великобритании следует изменить свою политику.