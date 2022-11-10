Российские автопроизводители будут единственными поставщиками скорых в регионы

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Представители отечественного автопрома будут единственными поставщиками автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для российских регионов. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— На приобретение еще не менее 1 тысячи школьных автобусов и 900 скорых уже предусмотрели дополнительно свыше 7 миллиардов рублей. В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители, — заявил он на заседании кабинета министров.

Премьер напомнил, что президент России Владимир Путин ранее дал поручение обеспечить регионы необходимым количеством такого транспорта.

По словам Мишустина, данных автомобилей особенно не хватает в сельской местности и в отдаленных районах страны, где автопарк чаще всего значительно изношен.

Он подчеркнул, что транспорт требуется закупить до конца нынешнего года, чтобы уже в начале следующего доставить его в регионы, передает ТАСС.

До этого Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительные 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет.